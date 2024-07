Este martes durante su conferencia matutina, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó el "sensacionalismo" alrededor del huracán “Beryl”, que hasta ahora se posiciona como el huracán más intenso para la etapa temprana de la temporada del Atlántico. “Beryl” se encuentra en categoría 5 y podría tocar tierras del sureste de México a finales de esta semana.

Desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano solicitó a la población del Caribe no angustiarse por el fenómeno meteorológico: "No van a quedar desamparados nunca, pero que también no se alteren, porque va a haber también mucho sensacionalismo, demasiada información sobre el huracán, exagerada" .

Hasta el momento, el paso del huracán “Beryl” ha dejado como saldo a cuatro muertos en las islas del Caribe. Es el primer huracán de la temporada. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el hecho de que un ciclón de máxima intensidad como este nunca se había formado a estas alturas del año en el Atlántico implica un "alarmante precedente".

Por otro lado, el pasado lunes el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que “Beryl” podría tener un doble impacto en México. Los lugares afectados serían Quintana Roo, el mayor estado turístico del país, entre el jueves y el viernes; además de Veracruz y el Golfo de México entre el domingo y el lunes.

Pero López Obrador señaló que "ahora no hay ninguna certeza de que va a llegar con fuerza y que va a entrar por Chetumal" , la capital de Quintana Roo, "o por ningún pueblo, todavía no hay eso".

"Nosotros les vamos a avisar, pero hasta ahora no hay nada, está muy distante de las costas, sí se está desplazando con fuerza, pero todavía (falta)", argumentó.

Aún así, prometió que "se está dando seguimiento al huracán", por lo que ya desplegó al Ejército y la Marina en Quintana Roo, donde ya trabajan con la gobernadora, Mara Lezama.

"Cuando se requiera, cuando sea necesario, vamos a avisar para la protección, que desde ahora se piense que lo material siempre se recupera, lo más importante son las vidas, entonces, si se da el aviso de evacuar, va a ser ordenado" , señaló.

De los tres ciclones que ha habido en este temporada del Atlántico, “Beryl” puede ser el tercero en impactar México, donde el domingo ingresó la tormenta Chris, que dejó inundaciones en el centro y oriente del país.

Mientras que la tormenta “Alberto”, que tocó tierra el pasado 20 de junio, dejó seis muertos en Nuevo León, estado de la frontera norte de México, y destrozos e inundaciones en Monterrey, la segunda ciudad más poblada del país.

Las autoridades mexicanas pronosticaron en mayo hasta 41 ciclones con nombre en el océano Atlántico, con hasta 50 % más tormentas del promedio, y el Pacífico, con un 10 % más fenómenos, de los que al menos cinco impactarían al país.

