AMLO: aún sin identificación, adultos mayores deben ser vacunados

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que, sin importar que adultos mayores no cuenten con documentos de identificación -como la credencial de elector, la CURP-, no tengan celular o se encuentren en situación de calle, las "Brigadas Correcaminos" tienen la orden de vacunar contra el COVID-19 a todas las personas de la tercera edad.

"Si no tienen documentación, las brigadas tienen la instrucción de levantar un acta, dejar constancia de que se trata de una gente mayor"

Durante su conferencia de prensa mañanera, AMLO señaló que no es indispensable que los adultos mayores se registren en Internet para que reciban la vacuna contra el coronavirus, por lo que pueden acudir directamente a los Centros de Vacunación.

"No se está partiendo sólo del censo, sino del territorio, se pone el centro de vacunación y ahí llegan quienes hayan tenido oportunidad de inscribirse que estén en el censo y quienes no lo hayan hecho, no es obligatorio estar en el censo, eso es importante aclararlo", informó AMLO.

"Si no tienen documentación, las brigadas tienen la instrucción de levantar un acta, dejar constancia de que se trata de una gente mayor, que está manifestando con rectitud, que está hablando con la verdad, que no tiene los papeles y se le vacuna", garantizó el Presidente.

En Palacio Nacional, AMLO recordó que en aquellos casos en donde los adultos mayores tengan problemas de movilidad por enfermedad y edad, las “Brigadas Correcaminos” se desplazarán hasta los domicilios.

"Van a procurar visitarlos en sus casas a los que no puedan ir, van a apoyarse en el censo y en otros censos que hay, y también que nos ayuden los familiares para ir al centro de vacunación a informar de que no puede ir un adulto mayor por alguna razón, por enfermedad o su movilidad para que vayan a vacunarlo en la casa", detalló.

JM