AMLO ataca a Chumel en "La Mañanera": Esto dijo

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no detiene los ataques contra los comunicadores y en esta ocasión tocó el turno del comediante, Chumel Torres, a quien lo etiquetó como el nuevo "ideólogo del conservadurismo".

"Ni lo conocí yo, no lo he visto, pero ahora me voy a fijar más en él, no vaya a pensar que lo voy a perseguir, pero quiero verlo más, no sabía de él, pero ahora el ideólogo del conservadurismo, como ya no les ayuda Brozo ni nadie más les funciona, ya es Chumel", afirmó AMLO durante la "mañanera" de hoy.

No es la primera vez que AMLO habla de Chumel en la "mañanera", pues el pasado 28 de febrero AMLO se refirió a un tuit del comediante en el que manifestaba su apoyo al expresidente Felipe Calderón.

"Usted nomas ordene y ya estufas", señaló Torres acompañado su publicación con una fotografía del expresidente Calderón, montando a caballo con una bandera en la mano, acompañado por cadetes del Heroico Colegio Militar en la Marcha de la Lealtad.

Chumel responde a AMLO

El comediante Chumel Torres no se quedó callado y de manera irónica agradeció a AMLO por promover su programa El Pulso de la República, además, después tuiteó que pasaría más "a los niños con cáncer en El Pulso a ver si el presidente “los empieza a ver más”.

GC