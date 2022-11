Durante la "mañanera" de hoy, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno protege a los integrantes de la comunidad LGBT de crímenes de odio, a diferencia de los conservadores, a quien acusó de ser muy autoritarios, partidarios de razzias y de no respetar la diversidad sexual.

Desde Palacio Nacional, López Obrador señaló que los actos contra los integrantes del colectivo LGBT son hechos ilegales, autoritarios y de gente de "mala entraña e irrespetuosos".

"Nosotros estamos en contra de los agravios y de los crímenes de odio. Estamos constantemente protegiendo a todos los ciudadanos y son acciones ilegales, de carácter autoritario, de gente de malas entrañas, irrespetuosos. Nosotros tenemos que garantizar la libertad a todos, y reprobamos estos actos y se castigan en todos los casos. No hay delitos que no se castiguen, porque no hay impunidad. No aceptamos la impunidad y lo vamos a seguir haciendo, es una postura muy clara".

"El conservadurismo, ofrezco disculpas por insistir, pero son muy autoritarios en este aspecto y en otros, son partidarios de razzias, de no respetar la diversidad sexual. Esa es una característica del conservadurismo, requieren de mucha formación".

Sin dar su nombre, López Obrador acusó a dirigentes de derecha, a nivel mundial, que se han atrevido a declarar que ellos no aceptarían a un hijo si este fuera homosexual.

"Imagínense el atraso de ese pensamiento conservador. Si esto lo declara un dirigente mundial, pues cómo está el pensamiento conservador en todos lados. Nada más que como va acompañado de la hipocresía, que es su verdadera doctrina, callan, simulan", finalizó.

