El Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que su gobierno cumplirá con la orden de un juez que dio un plazo de cinco días para iniciar un plan para vacunar contra COVID-19 a los menores de entre 12 a 17 años de edad sin condicionante en su estado de salud.

Sin embargo, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación (Segob), aseguró que el gobierno federal no ha sido notificado de esta resolución, pero afirmó que la juez Séptimo de Distrito en el Estado de México busca combatir el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 y además excedió sus facultades, pues indicó que un amparo individual no puede tener efectos generales.

En conferencia de prensa matutina, AMLO afirmó que su administración respetará todos los mandatos del Poder Judicial y no se incumplirá con ninguna responsabilidad legal.

"Vamos a cumplir con lo que están resolviendo los jueces, pero todavía no son resoluciones definitivas (…) Es esencial y que sostienen los médicos, los científicos, los responsables de toda la estrategia de salud pública, tenemos que cuidar que lo privado, lo particular no se ponga por encima de lo público", dijo AMLO

"Lo personal por legal, por legitimo que sea no puede estar por encima del interés general, del interés colectivo, del interés de todo el pueblo. Entonces el plan de vacunación se llevó cabo y se sigue aplicando a partir de este principio de igualdad de atención a todos para que no sea lo individua lo que prevalezca, sino lo público, el interés público más que ningún otro interés", puntualizó.

"Repito por legal y legitimo que es, siempre tenemos que pensar en el interés público, es nuestra responsabilidad como autoridad, el gobierno no puede ser faccioso, el gobierno es de todos, de ricos, de pobres, de todos los ciudadanos, y se deben de proteger a todos".

En las instalaciones de la Tercera Región Naval Militar, López Obrador indicó que "no vamos a incumplir con ninguna responsabilidad legal".

Al tomar la palabra, Adán Augusto López Hernández, secretorio de Gobernación (Segob), aseguró que el gobierno federal no ha sido notificado de esta resolución, pero afirmó que la juez Séptimo de Distrito en el Estado de México busca combatir el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 y excedió sus facultades.

"En realidad el gobierno federal no ha sido notificado de la resolución, es la juez Séptimo de Distrito con sede en el Estado de México. Es una secretaria judicial que está asumiendo funciones de juez por vacancia, por cubrir un periodo vacacional. Es toda una estrategia combatir la más exitosa campaña de vacunación en el mundo porque México es el primer país que cumple con la meta en los términos en los que fue presentado el plan Nacional de Vacunación."

"Y adicional a ello lo digo que pues es una solicitud de amparo presentado por un ciudadanos en el Estado de México y nosotros, sin haber sido notificados, sostenemos pues que se excedió la juzgadora porque una solicitad individual no puede tener efectos generales y aquí, con el argumento de que es una persona que tenía el temor de ser contagios por la variante Delta si no se vacunaba, emir una resolución ordenando cambiar el Plan Nacional de Vacunación", indicó.

MF