AMLO asegura que Alfredo Jalife-Rahme es una "muy buena persona"

El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió, este miércoles, al analista político e investigador Alfredo Jalife-Rahme como una "muy buena persona" y a quien si pidiera una oportunidad en un cargo "lo tomaríamos en cuenta".

Alfredo Jalife-Rahme Barrios nació el 24 de mayo. El apartado de cédulas profesionales de la Secretaría de Educación Pública informa que, con cédula 0521223, estudió la licenciatura como Médico Cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En un boletín de la UNAM de septiembre de 2001 se arroja que ha dado cátedra en la Facultad de Contaduría y Administración (FCyA) de la UNAM. En la red social LinkedIn se lee que es profesor de Posgrado en la UNAM en Globalización y Geopolítica.

De acuerdo con su página de internet fue miembro fundador y de Cuerpo de Gobierno del International Phsysicians for the Prevention of Nuclear War, organización que en 1985 mereció el Nobel de la Paz por crear conciencia de las consecuencias de una guerra nuclear.

Alfredo Jalife-Rahme es autor de los libros "Guerras geoeconómicas y financieras: el petróleo del Golfo Pérsico al Golfo de México" (1996), "El lado oscuro de la globalización" (2000), "Los 11 frentes antes y después del 11 de septiembre. Una guerra multidimensional" (2003), "Los 5 precios del petróleo" (2006), "Fin de una era: las turbulencias en la globalización" (2007) y "La desnacionalización de PEMEX" (2009), este último con prólogo de Andrés Manuel López Obrador.

En esas páginas el actual mandatario aborda el problema del petróleo y las reformas que pretendían realizar entonces, así como su privatización. Sobre el autor apunta que Alfredo Jalife-Rahme es "uno de los ciudadanos comprometidos con la defensa del petróleo y de la soberanía nacional, quien junto con muchos más, forma parte de este movimiento y ha dedicado su esfuerzo a informar y crear conciencia entre la población".

El analista político tiene presencia en redes sociales. En su página de Facebook cuenta con más de 47 mil seguidores y en Twitter tiene 936. En YouTube cuenta con dos páginas distintas: en la que cuenta con su nombre tiene 156 mil 307 suscriptores y comparte videos de entrevistas que le han hecho en distintos medios; en la segunda, con 34 mil 964 suscriptores, cuenta con 15 videos de sus "conferencias exclusivas".

Sin embargo, hay opiniones contrarias, y mencionan en redes sociales que no sea contratado el analista político.

