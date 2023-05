AMLO alista iniciativa para que el pueblo elija a ministros de la SCJN

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció ayer que enviará una iniciativa de reforma constitucional para que los ciudadanos elijan de manera directa a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Para que el pueblo elija a los ministros, como lo establecía la Constitución liberal de 1857, en la época del Presidente (Benito) Juárez”, resaltó durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

López Obrador lanzó estas declaraciones después de que el lunes la SCJN invalidó la primera parte del “Plan B” de la reforma electoral que impulsa el Mandatario, debido a que consideró que el Legislativo incurrió en violaciones al debido proceso al aprobar los cambios sin que los diputados de oposición conocieran antes las iniciativas.

El titular del Ejecutivo federal detalló que mandará la propuesta en septiembre de 2024, antes de dejar el cargo. Sin embargo, para conseguir este objetivo, espera que en 2023, año en el que se renovará el Congreso, Morena y sus aliados recuperen las dos terceras partes necesarias para reformar la Constitución.

“No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa. En un acto de prepotencia y de autoritarismo, se atreven a cancelar la ley los ministros de la Corte, que están al servicio de una minoría rapaz, que se dedicó a saquear al país y que quiere regresar por sus fueros”, comentó.

Además, agregó que no le sorprendió que el ministro Arturo Zaldívar, criticado por la supuesta cercanía que tiene con él, haya votado a favor de batear la primera parte del “Plan B”, pues aseguró que hay “muchas presiones del bloque conservador”.

Ante esto, el presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, salió en defensa de los miembros de la Corte.

“Intentan manchar, pero son como el lodo: manchas que no quedan, calificativos que no quedan, insultos que no merecen”.

AMLO blindó a Arturo Zaldívar, al afirmar que el ministro tiene un “entorno muy conservador”. SUN/Archivo

Pese a voto en contra, ministro Zaldívar “no decepciona” a López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró ayer que no le decepcionó que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, haya votado a favor de invalidar la primera parte del “Plan B”, pues aseguró que hay “muchas presiones del bloque conservador”.

En conferencia de prensa, López Obrador aseguró que hay un “entorno muy conservador” y que una de las expresiones que tiene este bloque es en la abogacía.

“¿Qué piensa del voto de Zaldívar, señor? ¿Lo decepción? “, se le preguntó en Palacio Nacional.

“No, no, es que hay un entorno muy conservador, muchas presiones, muchas presiones del bloque conservador que tiene.

“Uno de sus brazos en la abogacía, es muy difícil encontrar abogados que defiendan al pueblo, son minoría porque a todos los formaron para proteger interés de las minorías, de la oligarquía. Entonces imagínense un abogado que se formó en el molde de Diego Fernández de Cevallos o de (Santiago) Creel, ¿qué se puede esperar de ellos? Entonces sólo el pueblo puede salvar al pueblo, la renovación hay que hacerla con el pueblo, el pueblo es el que puede purificar la vida pública", dijo AMLO.

SUN

La sesión de la Comisión Permanente en el pleno del Senado de la República vivió ayer una jornada en la que Morena y sus aliados se dedicaron a atacar a la SCJN, por su fallo en contra del “Plan B”. SUN/D. Simón

Entre amenazas, Congreso debate decisión de la Corte

Entre acusaciones de golpismo, amenazas de juicio político contra los ministros de la SCJN y acusaciones de excesos por parte del oficialismo, quien repudió la decisión de anular la primera parte del "Plan B" en materia electoral, y el respaldo de la oposición al máximo tribunal y lamentar el servilismo y la actitud lacaya de los legisladores de Morena y sus aliados, se debatió el tema en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Desde el arranque del debate, al que decidieron dedicar oficalmente entre dos y tres horas. el presidente de la Mesa Directiva de la Permanente, Alejandro Armenta, informó que el tema de la agenda política en la sesión era “el golpismo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

La artillería del oficialismo fue variopinta, desde la defensa de la ministra Yasmín Esquivel, hasta señalar y conseguir que la atención se desviara del “Plan B” hacia “los privilegios” de los ministros de la SCJN.

SUN

Oficializan inconstitucionalidad

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó ayer oficialmente al Senado de la República de la decisión del pleno de declarar inconstitucional la primera parte del llamado “Plan B” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca eliminar atribuciones y desmantelar al INE.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, publicó en sus redes sociales el oficio donde la SCJN ordena informar al Senado de lo que el legislador calificó de “histórica” decisión del máximo tribunal.

“La SCJN ya nos notificó la decisión histórica de declarar inconstitucional la primera parte del ‘Plan B’”, expuso el senador por Jalisco.

“Siempre confiamos en que la razón estaba de nuestro lado, hoy celebramos que así sea y que en México se haga valer la división de Poderes”, agregó Castañeda.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, compartió una lista con los “40 privilegios” que gozan los ministros de la SCJN. SUN

POR FALLO CONTRA "PLAN B"

Amaga Monreal con juicio político contra ministros de la SCJN

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, amagó ayer con iniciar un proceso de juicio político contra los ministros de la SCJN, en caso de reiterar lo que consideró la invasión de otros poderes, luego de que anularon el llamado “Plan B” de AMLO en materia electoral.

“El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte, lo que sucede es que no las hemos ejercido”, expuso Monreal en tribuna.

“Este Senado o el Congreso nombra a los ministros de la Corte y tenemos la facultad de citarlos a comparecer y también tenemos un recurso que es el juicio político, en caso, de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes”, advirtió uno de los llamados “corcholatas” en busca de una candidatura presidencial por parte del partido oficial.

Monreal, también enumeró 15 de los 40 “privilegios” de los ministros de la SCJN a quienes calificó de “casta privilegiada”.

“40 excesos, ustedes son legisladores y yo, y cuando salgamos no tendremos un sólo cinco de haber, ni de sueldo, ni de pensión", se arrancó el legislador.

“Sueldos, 300 mil pesos por mes; aguinaldo casi 600 mil pesos; prima vacacional, casi 100 mil pesos; un fondo para comer en restaurantes de lujo, casi 80 mil pesos por mes; un comedor especial de la Suprema Corte donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas.

“Escúchenlo bien, un presupuesto de cinco millones 500 mil pesos mensuales para contratar personal por mes”, dijo el veterano político zacatecano.

“Dos vehículos blindados, tipo Suburban, con valor acumulado de seis millones que se renuevan cada dos años; pago por riesgo de más de 640 mil pesos; pago por gasolina por más de 22 mil pesos por mes”, agregó.

Noroña y la Embajada de EU

El diputado Gerardo Fernández Noroña, acusó a los nueve ministros que votaron en favor de invalidar la primera parte del “Plan B” de obedecer órdenes y un guion golpista de la Embajada de Estados Unidos en México, y advirtió que "vamos a ir por el fideicomiso" de la SCJN, "les vamos a quitar sus privilegios".

SUN

PROCEDIMIENTO DE ORDEN CONSTITUCIONAL

¿Los ministros de la Corte pueden ser sometidos a juicio político?

El juicio político es un procedimiento de orden constitucional que realizan las cámaras del Congreso (la Cámara de Diputados como órgano de acusación y la Cámara de Senadores como órgano de sentencia), cuando los actos u omisiones de los servidores públicos señalados por el artículo 110 de la Constitución redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales por violaciones graves a la Constitución, a las Leyes Federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.

La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos especifica como motivos de juicio: i) el ataque a las instituciones democráticas; ii) el ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal; iii) las violaciones a los derechos humanos; iv) el ataque a la libertad de sufragio; v) la usurpación de atribuciones; vi) cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones; vii) las omisiones de carácter grave, en los términos de la fracción anterior; y, viii) las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal.

El artículo 110 de la Constitución establece que podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados del Congreso de la Ciudad de México, el o la titular de la Fiscalía General de la República, el o la titular de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y jueces del Fuero Común de la Ciudad de México, los Consejeros de la Judicatura de la Ciudad de México, el consejero presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

SUN

El ministro Alberto Pérez Dayán fue quien dictó sentencia sobre el “Plan B”. SUN/Archivo

ACUSACIÓN RESPECTIVA

Destitución e inhabilitación del servidor público

Los gobernadores de los Estados, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos, o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.

SUN

Santiago Creel confía en que la oposición triunfará el próximo 4 de junio. EL INFORMADOR/C. Zepeda

Santiago Creel: “Plan C”, sólo un sueño de López Obrador

"Soñar no cuesta nada", manifestó Santiago Creel Miranda, presidente de la Cámara de Diputados, al referirse al “Plan C” del Presidente Andrés Manuel López Obrador, consistente en que Morena y sus aliados obtengan en las elecciones federales de 2024 la mayoría calificada de dos terceras partes en el Congreso de la Unión.

El legislador panista hizo alusión a la encuesta que presentó el mandatario, donde tiene un 80% de aprobación y recordó que en 2021 también presumía sus encuestas, pero la oposición le arrebató más de la mitad de las alcaldías.

“Comprendo que el Presidente esté soñando porque no está en contacto con la realidad y además porque soñar no cuesta. Nada más le quiero recordar al Presidente que todas las mañanas el piso que está ocupando en Palacio Nacional está dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, gobernada por Va por México.

“Sus encuestas, ¿qué le decían antes de la elección del 21?, lo mismo que están diciendo y les quitamos su corazón, que fue el corazón de la Ciudad de México. La zona metropolitana, puede irse cualquiera de ustedes de Tlalpan a Toluca, en puro territorio Va por México. Esto no lo decían las encuestas, pero tampoco decían que les íbamos a quitar la mayoría en el Congreso del Estado de México. Ya veremos, el 4 de junio empezaremos la reconstrucción del país con el triunfo del Estado de México y el triunfo de Coahuila", concluyó Creel.

Defiende a los ministros de la SCJN

Santiago Creel Miranda salió en defensa de los ministros de la SCJN, pues los oficialistas “intentan manchar, pero son como el lodo, son manchas que no quedan, calificativos que no quedan, insultos que no merecen”, y descartó que los ministros estén en riesgo de sufrir agresiones físicas, porque “son puros fuegos de artificios que quieren espantar con el petate del muerto”.