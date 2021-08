AMLO aclara: "Sedena no tiene contratos con empresa proveedora de Pegasus"

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no tiene contratos con la empresa proveedora del software espía Pegasus, que lo espió en la pasada administración.

No obstante, AMLO reveló que la dependencia y otras sí tienen un servicio, pero para llevar a cabo labores de inteligencia.

"En la actualidad no hay ya contratos con estas empresas, sí hay un servicio que tiene la secretaría de la Defensa Nacional, como otras secretarías, Marina, para llevar a cabo labores de inteligencia. No (con Pegasus), ya no existe relación con esta empresa, pero vamos a informar".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, López Obrador instruyó a la Sedena a que en su momento de un informe sobre el tema.

GC