Tras la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que "nos fue muy bien" en el encuentro "en un ambiente de mucho respeto hacía nuestro país".

"Nosotros invitamos a todos y somos libres e independientes; somos soberanos, no vamos a invitar solo a un grupo o algunos y a otros no"

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, López Obrador admitió que los presidentes de América Latina y el Caribe llevaban mucho tiempo sin reunirse por la pandemia, "pero también por diferencias".

"México es la casa de todos y les agradecemos que tengan confianza para asistir todos", expresó y agregó que "estuvo mucho muy bien la reunión".

"Ellos se fueron muy contentos, todos", indicó.

"Algunos adversarios nuestros no les gusta que invitemos a presidentes, a ministros de ciertas posturas políticas, ideológicas; nosotros invitamos a todos y somos libres e independientes; somos soberanos, no vamos a invitar solo a un grupo o algunos y a otros no, de ninguna manera y más cuando se trata de los países de nuestra América, como decía Martí (...).

"Eso de 'América para los americanos' tiene que cambiar y tiene que convertirse en algo así como 'América es de todas y de todos los americanos'", señaló López Obrador.

Refirió que lo que se busca es la cooperación para el desarrollo y destacó el apoyo mutuo en la pandemia por COVID-19 y en desastres naturales.

AMLO también mencionó el planteamiento de una integración regional en lo económico y destacó a la Unión Europea y el desarrollo de Asia.

"¿Y por qué no América como región económica?", cuestionó.

López Obrador destacó "muy buenas relaciones" con todos los países del mundo, además destacó el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

*****

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para tí.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

MF