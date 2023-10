Al afirmar que "nadie las ha visto hasta ahora", Elizabeth García Vilchis, lectora de la sección Quién es Quién en las Mentiras de la Semana, sostuvo que es falso que exista una plaga de chinches en México y acusó que ese ha provocado una historia colectiva en algunos lugares del país.

Frente al Presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria federal aseguro que con estas campañas se busca crear un "sentimiento de miedo" en la población mexicana que sea susceptible a ser manipulada por medios de comunicación.

Entre risas, señaló que la UNAM cerró algunas escuelas para fumigarlas y en donde "solo encontraron un insecto".

"La plaga de desinformación de muchos medios ya sabemos no tiene límites, ahora salen con una supuesta plaga de chinches en México, está no existe. En muchos espacios informativos se ha desinformado sobre una supuesta plaga de chinches en México, lo cual es falso y nadie las ha visto hasta ahora, o ¿ustedes sí?

"Se habla de plagas de chinches en la UNAM y en otros lugares de México, como Guanajuato. Se ha provocado una histeria colectiva en algunos lugares. En la Universidad Nacional cerró escuelas y las fumigó, pero ¿qué creen? solo encontraron un insecto; en la Universidad de Guanajuato igual. Todo el mundo habla de las chinches, pero nadie las ha visto. Bueno, más allá de lo normal, también lo hemos visto muchísimo en los `memes´ que se comparten en las redes sociales que la verdad sí son muy graciosos"

En Palacio Nacional, acusó a los medios de información de "no dejar de enchinchar" al difundir estas notas.

"La verdad es que sí son muy graciosos, ya de plano varios medios dijeron que en todo México había plaga, sí, así de ese tamaño, no dejan de enchinchar.

"Con este tipo de campañas de desinformación se busca crear un sentimiento de miedo en la población para que sea muy susceptible a ser manipulada por los mismos medios de comunicación. Lo buenos es que ya casi nadie las cree y que el pueblo informado busca otras vías de comunicación para obtener la información veraz".

García Vilchis señaló que la Secretaría de Salud del gobierno federal y de la Ciudad de México informaron que no existe una alerta sanitaria por la presencia de chinches "que se pueden multiplicar eso sí, cuando no se limpian habitaciones, ni colchones, principalmente, no en universidades ni en el territorio nacional".

vll