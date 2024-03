Al retomar al general Lázaro Cárdenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió ayer que quien entrega los recursos naturales a extranjeros es traidor a la patria.

Al encabezar la ceremonia del 86 Aniversario de la Expropiación Petrolera en la Torre Ejecutiva Petróleos Mexicanos, en la Ciudad de México, y tras un largo informe de Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex, López Obrador manifestó que el petróleo ha sido siempre “la gran tentación para propios y extraños”.

“Ya está todo dicho, si acaso podría yo sólo agregar la frase del general Cárdenas según la cual ‘quien entrega los recursos naturales a extranjeros es traidor de la patria’. He dicho”, declaró.

López Obrador señaló que mientras algunos presidentes han querido privatizar el petróleo de distintas maneras, hay algunos como Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos e incluso Gustavo Díaz Ordaz que supieron aplicar la enseñanza del general Lázaro Cárdenas de utilizar el petróleo sólo en beneficio de México.

“Nuestro petróleo siempre ha sido una gran tentación para propios y sobre todo, extraños. Mientras unos presidentes de la República lo han querido privatizar de distintas maneras, trátese de contratos, riesgo, contratos de servicios, contratos de todo tipo compartiendo utilidades, bloques de nuestro territorio, otros mandatarios, como Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos e incluso Gustavo Díaz Ordaz supieron aplicar la enseñanza del general Lázaro Cárdenas de utilizar el petróleo sólo en beneficio del pueblo de México”, declaró.

Afirmó que por su parte, y con base en este ideario, ha actuado desde antes de llegar a la Presidencia y eso ha marcado el camino que ha seguido el Gobierno.

Nada de cerrar refinerías o abandonarlas...

Ante la propuesta de candidatos presidenciales de oposición de cerrar refinerías, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó estas iniciativas y en cambio llamó a mejorar su productividad y contar con más.

Al encabezar la ceremonia del 86 Aniversario de la Expropiación Petrolera en la Torre Ejecutiva Pemex, López Obrador exhortó a “no escuchar el canto de las sirenas” y calcular bien los tiempos de la transición energética para no volver a caer en la dependencia extranjera por dejar anticipadamente de invertir en la extracción de petróleo y en la producción de gasolinas y combustibles.

“Cuidado con los nuevos ‘vendedores de cuentas de vidrio’, con los que piensan que la riqueza de las naciones no depende del trabajo sino de la especulación financiera y de las bolsas de valores. Mientras no tengamos la total certeza de que podamos sustituir el petróleo sin dificultad y en poco tiempo, sigamos con la estrategia que hemos adoptado de no vender petróleo crudo, procesar toda la materia prima en nuestro país y primero abastecer nuestro mercado interno. No a la dependencia”, declaró el Presidente.



Pemex “está al 6%” de lograr la autosuficiencia energética

Petróleos Mexicanos (Pemex) se va a quedar al 6% de alcanzar su objetivo de procesar en sus refinerías todo el crudo que extrae, de acuerdo con Octavio Romero Oropeza, director general de la compañía.

En el marco del 86 aniversario de la Expropiación Petrolera, el directivo dijo que en septiembre próximo, con la operación estable de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, el proceso de crudo alcanzará un millón 708 mil barriles día.

“En diciembre de 2024 se van a procesar un millón 724 mil barriles diarios, casi la totalidad del crudo que extraemos del subsuelo de la nación. Nos quedaremos a 77 mil barriles de alcanzar la autosuficiencia”, dijo Romero Oropeza.

Y agregó que este objetivo se va a cumplir cuando la coquizadora de Salina Cruz esté operando, de las cuales dijo van a tener un avance de 54% al cierre de la administración actual.

También expuso que la deuda total de la petrolera también se va a reducir a 94 mil 500 millones de dólares, al cierre de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador a finales de septiembre próximo.

Este sería un avance si se considera que en el cierre de 2023 la deuda de la petrolera se ubicó en 106 mil 500 millones de dólares.

Afirma que se está apoyando a la economía

En medio de la veda electoral, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “sin precedente” en los últimos tiempos se ha apoyado a la población para que no cueste tanto la energía eléctrica, con esto apoyar la economía del pueblo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que su Gobierno está fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) “como nunca” y parte de esto es la compra de plantas de energía eléctrica a la española Iberdrola, por lo que la Comisión tendrá cerca de 60% de capacidad de generación en México.

“Estamos haciendo un esfuerzo sin precedente en los últimos tiempos para que no cueste tanto la energía eléctrica, lo que tiene que ver con el consumo doméstico con relación a otros países; estamos abajo, incluso debajo de Estados Unidos. Esto no había sucedido en otros tiempos”, precisó el Presidente.

“Estamos fortaleciendo a la CFE como nunca. Con la compra de plantas de Iberdrola, y la CFE va a tener como 60% de capacidad de generación y estamos ayudando mucho a los consumidores. Estamos fortaleciendo, apoyando la economía popular, porque esa es la economía moral, apoyar al pueblo, a la gente”, explicó López Obrador.

Una ciudadana contrastando su recibo de luz eléctrica con el medidor. EL INFORMADOR/ Archivo

Respalda “República Soberana y con Energía” de Sheinbaum

Cuauhtémoc Cárdenas dijo que respalda la política e instrumentación que anunció la candidata presidencial Claudia Sheinbaum, tras la presentación del eje de Gobierno “República Soberana y con Energía”.

“Me parece muy importante lo que ella ha dicho en política en materia energética, mucho apoyo y fuerte impulso a la petroquímica”, declaró.

Cárdenas enfatizó que se requiere un organismo autónomo que impulse el crecimiento del país y reiteró que lo que urge es darle autonomía a Pemex en cuestión de gestión, impulso a la petroquímica y saneamiento de las finanzas.

Al cuestionarlo sí daría un consejo a Claudia Sheinbaum, expresó el ex candidato presidencial: “Yo no le doy consejos ni a mis hijos”.

Reiteró que apoyará, pero cada quien estará por su lado y al preguntarle si respalda la candidatura presidencial, prefirió no responder.

Claudia Sheinbaum acompañó a Cuauhtémoc Cárdenas y su familia a montar una guardia de honor al general Lázaro Cárdenas, en el Monumento a la Revolución, en el marco del 86 aniversario de la Expropiación Petrolera.

Cuauhtémoc Cárdenas, mientras Claudia Sheinbaum habló sobre su eje de Gobierno. EL UNIVERSAL

Promete mantener la producción de petróleo en los mismos niveles que Enrique Peña Nieto

En el marco del 86 aniversario de la Expropiación Petrolera, la candidata presidencial de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” (PT, Morena y el Verde Ecologista de México), Claudia Sheinbaum, prometió -como parte de su plan energético- mantener la producción de Petróleos de México (Pemex) en 1.8 millones de barriles diarios, si llega a ganar la elección del 2 de junio.

Esta producción es la misma con la que terminó su sexenio el ex presidente priista Enrique Peña Nieto y que representó una disminución de 27% durante su administración, al bajar la producción nacional de crudo de 2.5 a 1.8 millones de barriles diarios.

Sheinbaum también presumió la disminución de la deuda de Pemex, pero sin mencionar que el Gobierno federal le destina más recursos que los que obtiene como ganancias; es decir, 166 mil 616 millones de pesos que recibió del erario público en 2023, contra 109 mil 945 millones de pesos que reportó en ganancias.

Durante el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador la deuda de Pemex disminuyó en 23 mil millones de dólares, dijo.

Sheinbaum Pardo acudió al Monumento a la Revolución donde montó una guardia de honor en la cripta del ex presidente Lázaro Cárdenas.

Posteriormente, presentó su plan energético que contiene seis objetivos de la política energética: autarquía energética; es decir, depender poco de las importaciones y fortalecer a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Que la deuda del sector energético sea razonable; desacoplamiento del consumo de energía del crecimiento económico; que toda la población tenga accesibilidad a la energía eléctrica, el gas, y haya cobertura y precios accesibles; y la disminución de emisiones contaminantes y de gases de efecto invernadero.

CT