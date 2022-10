"Si Belinda está de acuerdo, le tomamos la palabra a Christian Nodal para que cante en el Zócalo de la Ciudad de México", aseguró este miércoles el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su mañanera de hoy, el Jefe del Ejecutivo señaló que considera tomarle la palabra a Christian Nodal, quien dijo que no va a cobrar para cantar en el Zócalo.

"Podría ser el 1 de diciembre que cumplimos cuatro años de gobierno o cualquier otro día, nada más que hay que consultarle respetuosamente a Belinda, porque ella se portó con nosotros muy bien y siempre se ha portado muy bien con nosotros".

"Yo la invito, pero si no puede asistir, que dé su opinión, porque si ella está de acuerdo aceptamos la propuesta de Nodal, y aquí podemos decir se pudo o no se pudo para que no estemos dejándonos manipular".

La cantante Belinda ha apoyado al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) que llevó a la presidencia a López Obrador. Belinda y Nodal tuvieron una relación sentimental que concluyó en febrero pasado.

