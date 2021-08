Aunque no hay leyes secundarias, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la revocación de mandato en marzo de 2022 va y criticó a los antidemócratas porque es el colmo que quieran impedir estos mecanismos de democracia participativa.

"Se puede llevar a cabo la consulta para la revocación de mandato, no les gusta a los antidemócratas, todas estas prácticas y estos métodos de la democracia participativa, ya está en la constitución y solo falta la ley reglamentaria y tengo información que se va a aprobar en estos días".

""No es un asunto legal, que si es retroactiva o no, si la gente dice que me vaya, sea o no retroactiva, me voy"

"Debe llevarse cabo la consulta para la revocación de mandato, es el colmo que quieran impedirla, cómo van a impedir que se lleve a cabo la consulta si ya hay una reforma constitucional para llevar a la práctica la revocación de mandato, falta la ley complementaria, pero ya se va a aprobar".

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, AMLO dijo que no es solo un asunto legal, también un asunto moral, de dignidad, de principios.

"Entonces si se hace la consulta y se decide que me quede adelante, si se decide que me vaya me voy, ni modo que busque un abogado o que me apoye en Diego Fernández de Cevallos o el ex ministro de la Corte Cossio, no".

"No es un asunto legal, que si es retroactiva o no (la ley secundaria), si la gente dice que me vaya, sea o no retroactiva, me voy. Como voy a estar con el gobierno si no tengo el apoyo de la gente".

Señaló que la consulta va y no es un reto o desafío. "Es decirle a los conservadores, a los del bloque conservadores, que en vez de estar insultando, y haciendo labor de zapa, que convoquen a la gente para que participe a la consulta y de forma pacífica y democrática se diriman las diferencias, dándole al pueblo su lugar, escuchando al pueblo que es el soberano".

*****

MF