AMLO: No fue suficiente el apoyo para la educación

Aunque el educativo era prioritario para este sexenio, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció este que su Gobierno se quedó “corto” en los apoyos económicos para el nivel básico, aunque aseguró que su sucesora, Claudia Sheinbaum, solucionará el rezago.

“Nos quedamos cortos en (becas para) educación básica, preescolar, primaria y secundaria porque el nivel preparatoria es universal, son cinco millones que estudian en nivel superior”, anotó el mandatario durante la supervisión de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, llevado a cabo en el municipio de Tlaltizapán de Zapata, Morelos.

López Obrador presumió que durante su mandato se han destinado alrededor de 120 mil millones de pesos para apoyar con recursos económicos a los jóvenes, a quienes antes, dijo, se les trataba de manera “despectiva” llamándoles “ninis”, ya que ni estudiaban ni trabajaban.

Apuntó que “todo el programa de becas que es el más amplio, el más extenso que se ha aplicado, ya que son también como 13 millones de estudiantes en México que reciben becas, eso nunca se había visto en un país”.

Pese a ello, reconoció que los recursos aplicados se quedaron cortos, aunque acotó que ese rezago lo atenderá Claudia Sheinbaum, quien se ha comprometido a otorgar becas a todos los estudiantes de educación básica en su Gobierno.

“Ella va convertir este nivel educativo en una realidad, va a entregar las becas a todos los estudiantes de educación pública, por lo que estoy hablando, de que es continuar con la transformación y mejorar”.

Apuestan por la formación

El mandatario federal recordó que se crearán en todo el país las Universidades del Bienestar, en específico serán 200 centros de los cuales 80 planteles serán para estudiar medicina, ya que reafirmó que esta es una de las carencias que tiene México para atender la salud de la población.

Agregó que programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, en el que se les apoya con un salario para que si no están estudiando se ocupen como aprendices en algún ámbito laboral, han funcionado para “que no estén sin hacer nada para que no los enganchen las bandas de la delincuencia”, enfatizó.

EFE

La clave

El programa de becas universales se implementará escalonadamente

El pasado 17 de julio, Claudia Sheinbaum adelantó que iniciará un programa escalonado de becas, el cual será universal, es decir, para todos los niveles de educación básica, e iniciará a partir del 2025 con estudiantes de secundaria y, poco a poco, se irán sumando primaria y preescolar para que en 2027 este apoyo sea para toda la educación básica.

Claudia Sheinbaum. La presidenta electa promete mantener el combate la corrupción. SUN/F. Rojas

Sheinbaum, por mejor formación

La presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró en su Gobierno no sólo combatirá la corrupción y los privilegios, sino que defenderá el derecho del pueblo a una educación pública y humanista.

Al recordar sus orígenes en la lucha social, como integrante del movimiento de “Los rechazados” y en el Consejo Estudiantil Universitario (CEU), que se opuso a las cuotas en la UNAM, Sheinbaum destacó que la educación no debe ser vista como una mercancía o un privilegio.

“Vamos a seguir defendiendo y fortaleciendo los derechos del pueblo de México, acceso a la educación, el acceso a la salud y todos lo que significan derechos”.

La exjefa de Gobierno de la Ciudad de México dijo que sus adversarios quisieran se diferenciara del Presidente, pero no lo hará porque por años han “luchado por la justicia para el pueblo” y comparten valores y principios.

Claman por ayuda del Presidente

Familiares y amigos de Itzel Zurisaday Sánchez, realizaron una protesta pacífica ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum, para exigir su intervención y puedan la localización a la joven desaparecida desde el pasado 11 de julio.

Con cartulinas con mensajes como “Viva se la llevaron, viva la queremos”, la protesta se realizó en silencio mientras el Presidente López Obrador y la virtual presidenta electa dieron a conocer la evaluación del programa Universidades para el Bienestar Benito Juárez García.

Personal de la Guardia Nacional y de Presidencia de la República se acercaron a conocer la protesta de los familiares de la joven.

Apoyo y protesta. La familia de Itzel pidió a López Obrador ayuda para encontrarla. SUN/F. Rojas

Alertan por institutos “patito”

La educación básica no es el único tema que ya esté sobre la mesa de Claudia Sheinbaum en espera de ser resuelto. Y es que médicos y pasantes de medicina exhortaron al Senado de la República y al próximo gobierno, sobre todo a la Secretaría de Salud y en Cofepris, revertir el desorden que solapó el exsubsecretario de Salud, Hugo López Gatell, en el tema de la certificación de universidades e institutos “patito” donde certifican a supuestos especialistas en esa materia.

Después de una reunión con senadores, solicitaron la intervención de la Secretaría de Salud, de la Cofepris (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitario) y del Senado de la República para exhortar al gobernador de Nuevo León, Samuel García, a que revise la operación varios de institutos y universidades donde se están “graduando” en un año como especialistas en medicina estética.

En ese sentido, al reunirse con legisladores de la Cámara alta, pidieron su intervención para que se presente un punto de acuerdo para que el mandatario estatal haga una revisión exhaustiva de la Universidad Kirei y su Instituto de Cosmetología Kirei S.A de C.V., ante la incertidumbre que han generado la validez y seguridad de su programa de Especialidad en Estética Facial y Corporal.

El médico César Salomón, acompañado de 10 galenos más, comentó que esta especialidad, “ofrecida por la institución, ha generado controversia y alarmas sobre posibles riesgos sanitarios”.

A pesar de contar con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios AE-V 099/2007, emitido por la Secretaría de Educación de Nuevo León el 30 de mayo de 2007, el programa carece de la autorización sanitaria que otorga la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud.

César Salomón indicó que el programa de la Universidad Kirei dura apenas 12 meses en total, incumpliendo con los requisitos mínimos para ser considerado un plan de estudios en el área médica.