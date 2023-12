Mientras el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, minimizó los resultados del informe del Programa Internacional para el Seguimiento de los Alumnos (PISA) publicado el martes, que revela un retroceso en el nivel de los estudiantes mexicanos, señalando que se trata de una evaluación "neoliberal"; en Colombia el presidente Gustavo Petro reconoció el "fracaso" del sistema educativo.

"Nosotros no los tomamos en cuenta porque todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, el predominio del periodo neoliberal en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia y desaparecer la educación pública, degradándola", dijo López Obrador durante su rueda de prensa matutina.

La prueba PISA 2022, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mide los conocimientos adquiridos y las capacidades para aplicarlos en matemáticas, lectura y ciencias en jóvenes de 15 y 16 años y los compara con el informe anterior de 2018.

En la prueba, México resultó tener un desempeño mucho más bajo que la media de los 81 países donde se realizó y se vio un especial descenso en matemáticas, prueba en la que el nivel bajó hasta los niveles de 2002 y ocupó el puesto 51.

El reporte destacó también que solamente siete de cada mil estudiantes mexicanos lograron llegar a los niveles destacados de la evaluación del informe (niveles 5 y 6), pero uno de cada tres se situaron en los lugares más bajos (niveles 1 y 2).

México sacó 395 puntos en matemáticas, y con esto retrocedió 14 puntos con respecto a los 409 que había obtenido en 2018. En lectura lograron 415 puntos, cinco menos que en 2018, y en ciencias 410, nueve menos que en 2018.

Los resultados en Colombia

En el caso de Colombia, la situación es aún peor. Los datos del informe 2022 muestran que este país continúa con un desempeño muy inferior al promedio de los miembros de la OCDE. Colombia obtuvo en matemáticas una puntuación de 383, siendo esta la competencia con peor desempeño, muy por debajo al promedio de la OCDE de 472 y ubicándose en el puesto 64. En lectura, el puntaje nacional fue de 409 frente a 476 de los miembros de la organización, mientras que en ciencias la puntuación fue de 411 versus 485 de la OCDE, en ambos casos ocupando el puesto 54.

En contraste, Singapur obtuvo 575, 543 y 561 en matemáticas, lectura y ciencia, convirtiéndose en el más destacado a nivel mundial. En la región, el primer lugar lo obtuvo Chile, que alcanzó en el mismo orden 412, 448 y 444.

La reacción de Petro fue distinta a la de López Obrador. Ante las cifras negativas de las pruebas, el primer mandatario fue categórico: "Colombia tiene un sistema educativo que ha fracasado". Petro entró a analizar cada una de las categorías de las pruebas (matemáticas, ciencias y compresión lectora) y usó los resultados para llegar a la misma conclusión sobre la educación en Colombia. "Esto no es una nueva noticia, se ha venido repitiendo en el siglo XXI. Las reformas hechas en el pasado no han apuntado a que la población colombiana se pueda educar con calidad. El derecho de la educación, como calidad en el saber, no existe", dijo el presidente, que hizo la salvedad de que también hubo una leve caída a nivel mundial en los resultados de 2022 por cuenta de la pandemia.

Según Petro, lo que dejan ver los resultados de Colombia en comparación con los de la OCDE es la creciente brecha que hay por cuenta de la mala educación que habría en el país. "Si no se educa con la misma capacidad, nosotros nos empobrecemos, la brecha de desigualdad se traduce en una serie de problemas completos", agregó.

Y resaltó: "No se trata de ponernos a llorar sobre los resultados, sino de ver qué podemos construir para que pueda cambiar". En ese sentido, enfatizó la necesidad de impulsar el proyecto que está a pocos artículos de ser aprobado para una reforma al sistema educativo.

