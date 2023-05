El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el incendio en la estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde murieron 40 personas la noche del pasado 27 de marzo, fue iniciado por los migrantes "pensando que con la protesta iban a poder salir".

Señaló que el elemento que tenía la llave del salón donde estaban los migrantes y donde se inició el incendio "imagino que no pensó que iba a propagarse el fuego".

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario mexicano aseguró que luego de esta desgracia, se inició una investigación, algo que, afirmó no se hacía en sexenios pasados en casos similares.

¡Nada les gusta!



AMLO asegura que la investigación que se está haciendo sobre el incendio de Ciudad Juárez donde murieron 40 migrantes, no tiene precedentes.



"Cosa que no se hacía antes y ustedes, en los gobiernos anteriores, guardaban silencio" pic.twitter.com/XrWL1D2wmU — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) May 2, 2023

"Este es un hecho muy lamentable porque en este albergue hubo una protesta, quienes estaban ahí incendiaron una colchoneta pensando que con la protesta iban a poder salir", dijo.

"¿La protesta no fue porque les faltaban insumos?", se le preguntó.

"No, están hechas las investigaciones y resultó que quien tenía la llave no abrió. Pienso que no imaginó que iba a propagarse el fuego como sucedió lamentable y la asfixia. Entonces sucede esta desgracia y de inmediato se hace una investigación. Eso no se hacía antes", respondió López Obrador.

Afirma "no proteger a nadie" ante juicio a Garduño

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su Gobierno no protegerá a nadie por la muerte de 40 migrantes en el incendio de una estación del Gobierno en Ciudad Juárez y por el que se procesó al director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño.

"Hay un proceso abierto que tiene la Fiscalía. La instrucción que se ha dado al interior del Ejecutivo y la solicitud a la Fiscalía es que actúe con estricto apego a la legalidad, porque nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad", señaló el Mandatario durante su rueda de prensa matutina.

López Obrador respondió a cuestionamientos sobre la apertura de un juicio a Garduño, a quien un juez vinculó a proceso el domingo porque la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusa de omisión de funciones por su rol en el incendio del 27 de marzo en una estación del INM en Ciudad Juárez.

Aunque el responsable de implementar la política migratoria de México permanece en libertad y en su cargo, el mandatario reiteró que se han hecho las investigaciones para esclarecer los hechos.

JM