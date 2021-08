El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) manifestó que a mitad de su sexenio ya podría irse con su conciencia tranquila pues afirmó que bajo su administración de han aprobado leyes que son "casi irreversibles", como las pensiones para adultos mayores y para menores con discapacidad.

En conferencia de prensa matutina, AMLO señaló que además ya quedó establecido en la Constitución la prohibición de la condonación de impuestos y la revocación de mandato.

"Me podría ir tranquilo con mi conciencia, porque hay cosas que son irreversibles, o para no ser tan tajantes, casi irreversibles. ¿Cómo le darían marcha atrás a la entrega de la pensión de adultos mayores, aunque los conservadores no quieran, no les guste, si ya se elevó a rango constitucional si ya es un derecho ¿Cómo van a dar marcha atrás a la pensión para niñas niños con discapacidad? ¿Cómo le dan marcha atrás a la entrega de becas para estudiantes de familias pobres? ¿Cómo le van a dar marcha atrás a la atención médica, a los medicamentos gratuitos si ya está a la Constitución? Incluso en la Constitución un transitorio para que nunca falten los recursos, el presupuesto para garantizar estos derechos", dijo López Obrador.

"¿Cómo le daría marcha atrás a la cancelación o a la prohibición de la condonación de impuestos a las grandes corporaciones que no pagan y había una gran fuga? Ya también pues en la Constitución quedó establecida la revocación de mandato que no solo va a aplicar ahora, sino aplica para el futuro, por eso hubo ciertos jalones. También ya se tormo la Constitución y el presidente puede ser juzgado por cualquier delito como cualquier ciudadano. Ya no solo traición a la patria, ya se estableció de que la corrupción delito grave y que no se tiene derecho a fin, entonces así muchas otras cosas", explicó.

"Cómo comprenderán ya podría irme yo tranquilo", reafirmó.

MF