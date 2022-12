En tono irónico, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que le llena de orgullo el que haya "dividido a los mexicanos" como señalan sus adversarios el empresario Claudio X González y el cartonista Catón.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo exhibió un mensaje del empresario que difundió en sus redes sociales y es del cartonista Catón.

"…yo no tengo por Presidente a López. Él nos dividió a los mexicanos en dos grupos, y yo quedé en el que no es de su propiedad." Catón".

Al leer el mensaje el presidente López Obrador señaló:

"Yo no tengo por presidente a López, él nos dividió a los mexicanos en dos grupos, ‘cosa que me llena de orgullo’, y yo quedé en el que no es de su propiedad, exagera un poco’, pero da la idea es lo que ellos llaman polarización"

El Mandatario explicó que no polariza sino politiza a los ciudadanos. A manera de respuesta puso un menaje de un ciudadano en la misma red social.

"Antes estábamos divididos entre patrones que ponían presidentes y empleados que se jodían. Ahora estamos divididos en patrones que se joden y empleados que ponen presidentes", refirió el titular del Ejecutivo.

vll