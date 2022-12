Al señalar que "es un proceso", el Presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno ha avanzado mucho en la entrega de medicamentos y garantizó que ya se compraron todos los que requieren hospitales y centros de salud públicos para lo que resta de su gobierno.

"Hemos avanzando mucho. Yo les comentaba que ya se compraron todos los medicamentos que se requieren para el 23 y el 24, ya están comprados las claves que se requieren para los centros de salud, hospitales. Ya estamos saliendo adelante con esto que estaba echado a perder, por la corrupción, era el negocios de políticos, y de traficantes de influencias", argumentó.

En la “mañanera” de este jueves, el jefe del Ejecutivo federal insistió en su compromiso de que el próximo año México tendrá uno de los mejores sistema de salud pública en el mundo, con el que se garantizará contar con todo los medicamentos que se necesiten de manera gratuita.

"Esto significa que todos lo que no tienen seguridad social que es la mitad de la población, van a poder de ser atendidos medicamento. No solo se trata de que se tenga el llamado `cuadro básico de medicamentos´, un número determinado, no, sino todo los medicamentos que se necesiten y de manera gratuita, es garantizar el derecho a la salud. Es un proceso", afirmó.

El día de hoy, EL UNIVERSAL comparte que al cierre de diciembre, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) entregó apenas tres de cada cuatro productos solicitados por los sistemas estatales de salud.

De acuerdo con un documento del organismo creado por el gobierno del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el desabasto general fue de 25.39 por ciento del total.

La organización civil Nariz Roja dio a conocer el documento oficial, alojado en el sitio web del Insabi, en el cual se detallan las partidas solicitadas por los estados, las que cumplieron con los requisitos para surtirse y las efectivamente entregadas. El texto no especifica qué producto requirieron las entidades, sino únicamente refleja la cantidad total.

MS