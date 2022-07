Aunque lo califica como uno de los mejores aeropuertos del mundo y a cuatro meses de su inauguración, el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador reveló que aún no estrena el Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles" (AIFA) con un vuelo, pero aseguró que "no haré un show".

"Ayer comentaba yo que los adversarios ¿no?, Que se enojan mucho dicen, bueno ‘el aeropuerto no se usa’ (ante las saturación del AICM), sí, pero ya lo tenemos ahí, ya lo tenemos construido, y sí se usa y cada vez se usará más", afirmó en conferencia de prensa matutina.

"¿Ya lo estrenó, Presidente?", se le preguntó por el AIFA.

"No, todavía, pero cuando yo pueda, porque no haré un show, no hay necesidad, todo a su tiempo", respondió en Palacio Nacional.

