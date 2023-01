El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó este martes a democratizar "lo más que se pueda" universidades para que haya democracia, transparencia, combatir la corrupción y que no haya cacicazgos.

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal señaló que el gobierno no puede ni debe meterse en la vida interna de estas casas de estudios, sino que tiene que ser obra de los universitarios.

"Sí hay que democratizar lo más que se puedan las escuelas. La democracia es una forma de vida no solo es un sistema político, tiene que haber democracia en las escuelas, en los sindicatos, en la familia, y desde luego en la vida pública, política.

"Pero ahí va avanzando, nosotros no nos podemos meter en el caso de las universidades porque son autónomas, pero sí alienta el que haya movimientos al interior de las universidades que estaban muy sometidas, movimientos para que haya democracia, para que haya transparencia, que no haya corrupción, que no haya cacicazgos".

En Palacio Nacional, el Mandatario federal señaló que recientemente en la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) se eligió al nuevo secretario General Ejecutivo - Luis Armando González Placencia- y en donde "no ganaron los más famosos, no fueron los de siempre".

"No ganaron los más famosos, no sé exactamente quién ganó, pero no fueron los de siempre, o sea ya se están dando cambios, pero eso tiene que ser a partir de la iniciativa de los mismos universitarios, el gobierno no puede meterse, no debe meterse ni en la vida interna de los sindicatos, ni en la vida interna, autónoma de las universidades", dijo.

vll