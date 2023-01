El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) de no servir para transparentar información pública, sino al contrario, para ocultarla, y es por estos motivos que le tiene "desconfianza" a los organismos autónomos.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró en conferencia de prensa matutina que ese organismo autónomo le cuesta a la población mil millones de pesos al año.

"Yo le tengo desconfianza a esos organismos porque se crearon.. es como el Instituto de la Transparencia, ¿para que se creó? Para que todo se ventilara, que todo se conociera y no hubiera corrupción. ¿Sirvió para eso? No, no no ha servido y nos cuesta mil millones de pesos al año", dijo.

"Pero tenemos derecho a la información, tenemos derecho a saber", se le señaló.

"Pero eso lo pueden resolver de otra manera, todos los servidores públicos estamos obligados a informar, no se necesita un aparato. ¿Saben para qué sirvió ese aparato? Para ocultar información y así como ese, muchos otros", afirmó.

vll