Luego de que el periodista Carlos Loret de Mola y su equipo publicaran en Latinus un reportaje el pasado 27 de enero, donde señalaban la vida de lujos del hijo del Presidente, José Ramón López Beltrán en Houston, Texas, Andrés Manuel López Obrador le dijo el 31 de enero que era un “golpeador, corrupto, mercenario y carente de ideales y principios”.

En su mañanera, el Presidente López Obrador dijo ese día que de quien no se esperaba los "ataques" era de Víctor Trujillo (Brozo), pues lo consideraba "más inteligente" que Loret de Mola.

“Además es una gente preparada, más inteligente que Loret de Mola. Loret de Mola, ya lo dije, es un golpeador, un mercenario, sin ideales, sin principios, pero Brozo tenía preparación”, mencionó el Mandatario López Obrador.

Dijo que Brozo tuvo “la gentileza” de avisarle sobre la exposición de los videoescándalos de su ex secretario particular, René Bejarano donde se ve recibiendo dinero en efectivo, por parte de Carlos Ahumada, el empresario argentino, ex pareja de Rosario Robles.

“Yo no entendí, pero el recado que me mandó a la casa, una tarjeta: ‘mañana va a caer una bomba’ o algo así, y sí, ¡bomba!”, refirió.

¿Qué dijo Brozo?

Sin embargo, Brozo corrigió este sábado al Mandatario federal al decir que él no le avisó de Bejarano, sino de su secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, a quien el gobierno federal encarceló por lavado de dinero. “No te confundas, no te avisé de Bejarano, te avisé de tu secretario de Finanzas, Gustavo Ponce, ese al que le gustaba jugar en Las Vegas, y al que el gobierno federal y no tú, encarceló por fraude y lavado de dinero”.

“Andrés Manuel llegó a la Presidencia para cobrarse todas las que le han hecho”, recalcó.

Dijo que él también ve cambios en el Presidente. “Yo conocí al Andrés que prometió construir la paz y buscar la hermandad de todos los mexicanos; al Andrés que aseguró que nadie iba a violar la Constitución; al Andrés que aseguraba que iba a acabar con la corrupción; al Andrés que garantizaba que todos los mexicanos tendrías medicamentos y acceso a servicios médicos; al Andrés que impulsaría las energías limpias; al Andrés que juraba que habría transparencia; al Andrés que pregonaba que jamás iba a linchar a ningún periodista, al Andrés que ofrecía justicia, que quería transformar a México para bien".

Añadió que el Presidente se arrodilló ante la verdadera mafia del poder para cumplir su capricho de llegar a Palacio Nacional.

¿Qué dijo Loret de Mola?

El periodista Carlos Loret de Mola dijo el viernes 4 de febrero en un video que la historia de agresiones del Presidente Andrés Manuel López Obrador inició como una estrategia de acoso en redes sociales que ahora ya son "francos insultos que lanza desde la más poderosa tribuna del país".

"Esta semana hemos atestiguado en el Presidente un nivel de odio y de agresión que no habíamos visto antes. No podemos quedarnos en silencio y contribuir a normalizar la violencia con la que el Presidente habla de cualquier persona que exponga con imágenes, con documentos, con investigación periodística cualquier cosa que exponga a su gobierno".

"En Latinus documentamos un conflicto de interés que despierta la sospecha de corrupción en su propia familia y exhibimos el estilo de vida de su hijo mayor que choca con el discurso presidencial de que 'el que no es austero es corrupto, el discurso que criminaliza cualquier aspiración a tener una vida mejor'".

Dijo que la respuesta del Presidente ha sido un creciente ataque verbal. "Porque no es verdad que se trate del ejercicio de réplica (...) que es responder con datos, con imágenes, no ha cuestionado ni desmentido ninguna parte del reportaje, lo que ha sí ha hecho es calumniar e insultar".

Añadió que lo que investigó no se va a borrar con las agresiones del Presidente que ocurren en un mes que ha roto los récords de periodistas asesinados.

“La violencia contra los periodistas está peor que nunca ahorita y sin ningún respeto a esas vidas perdidas. Pasando por encima de ese hecho indigno, el Presidente sólo se ocupa de transmitir palabras de venganza. Ese es el Presidente que dice respetar la libertad de expresión, ese el Presidente que dice que es demócrata,”, finalizó.

#Loret Capítulo 70. La respuesta a los ataques del presidente tras revelar la lujosa vida de José Ramón López Beltrán. Además, los contratos millonarios del emporio Bartlett. Y en el estudio, Roberto Palazuelos.#Latinus #InformaciónParaTihttps://t.co/EEjHP0Ebfq pic.twitter.com/aEl3LtgirX — Latinus (@latinus_us) February 5, 2022