El Presidente Andrés Manuel López Obrador opinó este jueves sobre la polémica que envuelve al exministro Arturo Zaldívar y a la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández.

López Obrador consideró que el juicio político que busca el exministro Arturo Zaldívar en contra de la presidenta del Poder Judicial, Norma Piña, no lleva a nada, empero ambos tienen mucho que decir.

"Es interesante lo que está sucediendo, ojalá y haya más debate, yo estoy escrito en pago por evento, quiero conocer todo, la presidenta del Poder Judicial tiene muchas cosas que decir del exministro Zaldívar".

Al reiterar su respaldo al exministro Zaldívar, luego que se diera a conocer una investigación en contra de sus colaboradores, el Presidente López Obrador se le cuestionó si estaba de acuerdo con el juicio político que Morena y Zaldívar buscan contra la ministra Piña.

"Eso es otra cosa, a mí no me parece, ya ven que es un asunto de abogados, ya ven no puedo mencionar nombres, ya ven cuantas denuncias, eso es por la temporada, eso no lleva a nada".

El Presidente dijo que se mantendrá como funcionario de Gobernación a Carlos Antonio Alpízar, operador de Zaldívar, quien es investigado por ejercer supuestas presiones contra magistrados para favorecer proyectos de del Gobierno federal.

"No sé, sí, pues sí (debe mantenerse en el cargo), porque si no se tendría que retirar la señora Piña, en tanto este en curso la investigación porque ella es implicada y todo lo demás. Vamos a ver en que termina", dijo.

