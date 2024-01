Al rechazar datos expuestos por el periodista Jorge Ramos sobre violencia en México y asegurar que "México es un país pacífico", el Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que ya no le va a "alcanzar el tiempo" de solucionar la crisis por este problema.

En su conferencia "mañanera" de este lunes 29 de enero en Palacio Nacional, López Obrador se negó a reconocer que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo y defendió su estrategia de "abrazos, no balazos".

"Pero ¿Sí reconoce que México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo? Las cifras son esas, señor Presidente, fuera de Gaza donde hay una guerra", dijo Jorge Ramos al mencionar que van 43 periodistas en el sexenio.

"No, no, no, no, no, no. Nos llevaría tiempo, yo te diría que es más peligroso Estados Unidos", respondió el Presidente.

"En número de periodistas no", contestó Ramos.

"Cómo no, no, no, no, en general estamos hablando", señaló López Obrador al señalar una "tragedia" en Estados Unidos.

"Nosotros, esto, si continuamos con la misma política, lo vamos a resolver, ahora sí que te diría que ‘me canso ganso’. Ya no me va a alcanzar el tiempo porque me faltan ocho meses, pero si se continúa con la misma política de atender a los jóvenes, que no se atendía; con la misma política de que la gente tenga garantizado el derecho al trabajo, a salarios justos, se va a resolver".

"Me preocupa lo de Estados Unidos porque eso tiene que ver con una descomposición cultural que no se padece en México", expresó el Presidente López Obrador.

