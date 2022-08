El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que "no tiene duda" de que hubo propaganda por parte de grupos criminales y de sus opositores conservadores de los hechos violentos del fin de semana, en donde en varias ciudades del bajío y del norte del país se realizaron bloqueos carreteros, quema de vehículos y de tiendas de conveniencia.

En conferencia de prensa "mañanera", López Obrador aseguró que solo es cuestión de mirar la cobertura que se dio en medios de comunicación y en redes sociales sobre estos hechos.

"Desde luego que hubo propaganda de parte de estos grupos, de la quema de vehículos, de los Oxxos, y hubo propaganda también de la derecha, del conservadurismo".

"Ayer decía de que no se puede hablar de que no fue una acción concertada, pero los extremos se tocan, no hay elementos para decir que fue algo concertado, pero que hicieron propaganda tanto de grupos de la delincuencia como del bloque conservador. De eso no tengo duda, nada más es cosa de ver los medios que ayer vimos para darnos cuenta y las redes sociales", acusó.

OA