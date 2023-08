El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que "fue por la pregunta que se hizo" que en el informe que ayer dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se indique que la población con carencias de acceso a servicios de salud se haya disparado entre 2020 y 2022 al pasar de 35.7 a 50.4 millones.

En conferencia de prensa matutina, el Mandatario federal afirmó que cuando los encuestadores del Coneval fueron a preguntar a las personas que antes tenían Seguro Popular estos respondieron que ya no tenían seguro, debido a que este fue eliminado en el actual gobierno.

Sin embargo, afirmó que ahora hay atención médica gratuita y "ya no se necesita ningún tipo de seguro".

"Sí, en el caso de salud hay una disminución, pero tiene que ver con la pregunta que se hizo y con el hecho de que tenían apuntados a todos con credencial con el llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular, entones como ya no están esas credenciales, la gente cuando les preguntaron dijeron 'no pues no tenemos seguro' porque ya ahora es atención médica gratuita y ya no se necesita ningún tipo de seguro, pero va a ir poco a poco entendiéndose", dijo.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal reiteró su promesa de que al final de su gobierno, México tendrá uno de los mejores sistemas de salud del mundo y donde se garantizará el derecho a la población mexicana.

"Antes de que termine mi mandato vamos en un sistema de salud de los mejores del mundo. Se va a garantizar el derecho a la salud", agregó.

De acuerdo con especialistas, casi 9 millones de mexicanos dejaron de vivir en condiciones de pobreza entre 2020 y 2022, pero al mismo tiempo se incrementó la población con carencias de salud y rezagos educativos, temas en los que aún hay mucho por hacer.

El Coneval informó ayer jueves que el número de personas en situación de pobreza pasó de 55.7 a 46.8 millones en el lapso referido, una disminución de 8.9 millones.

En contraste con los resultados anteriores, el porcentaje de la población con carencias por acceso a los servicios de salud se incrementó, pasando de 28.2% a 39.1% de la población. Si se consideran los resultados de 2018, cuando la tasa era de 16.2%, el aumento es mayor.

La cantidad de personas sin acceso a servicios de salud pasó de 20.1 millones en 2018, a 35.7 en 2020, hasta llegar a 50.4 millones el año pasado, según el Coneval.

