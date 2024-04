Al señalarle que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad reveló un nuevo audio en el que Amílcar Olán dice que supuestamente Gonzalo "Bobby" López Beltrán ofreció explotar unas minas en Oaxaca para el negocio de balasto , el Presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de su hijo y arremetió contra el periodista Carlos Loret de Mola.

En su conferencia “mañanera” de este jueves 4 de abril en Palacio Nacional, López Obrador aseguró que su hijo "no tiene nada que ver con eso, nada, nada absolutamente, nada" .

No te pierdas: Así afectará el eclipse solar a las "mañaneras" de López Obrador

“Tratan de mancharnos, pero pues no hay razón, no hay elementos, no hay pruebas. Si esas son pruebas, lo que tienen que hacer es presentarlas, con una denuncia, al ministerio público, que se investigue”.

“Pero no existe absolutamente nada, nada, nada. ¿Es Gonzalo? Gonzalo es, no es por presumir, pero es como si comparáramos a una gente decente con Loret de Mola, es lo opuesto completamente”.

"O sea, Gonzalo es incapaz de cometer un acto de corrupción, y Loret de Mola encarna la corrupción" , expresó.

Señaló que en caso de haber pruebas, pidió presentar las denuncias a la Fiscalía , como lo hizo la candidata presidencial Xóchitl Gálvez.

"No va a suceder absolutamente nada", indicó.

Gonzalo “Bobby” López Beltrán, tercer hijo del presidente @lopezobrador_ opera como “coyote” para el Tren Maya. Tenemos los contratos y las grabaciones, nada ha podido ser desmentido. La segunda entrega de la serie de @latinus_us #ElClan. pic.twitter.com/ihFMp3w5rJ— Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) January 13, 2024

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA