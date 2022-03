El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que le pidió a la directora de la Conade, Ana Gabriela Guevara, investigue con detalle los problemas de corrupción en el deporte mexicano.

"Acordé con Ana Guevara investigar sobre ese tema, para saber dónde hay corrupción, y denunciarla", dijo.

Eso sí, precisó que "no hay que inventar delitos, no fabricar delitos por intereses que hay". Dijo que en ninguna parte del país debe de existir corrupción, "menos en el deporte, ahí no debería de haber corrupción. Es como en las medicinas, llegaron a robarse el dinero para las medicinas".

Ana Gabriela Guevara fue cuestionada porque en su administración en el deporte de México, salieron a la luz varios problemas de corrupción y malos manejos financieros en diversas federaciones.

