A tres años del caso de los 43 normalistas, la PGR se defiende

Al cumplirse tres años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, la Procuraduría General de la República (PGR) señaló que se ha conducido con "objetividad" en el caso y se ha enfocado en agotar todas las líneas de investigación, incluidas las solicitadas por los familiares y el extinto Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

En un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores y PGR, informaron que ha habido avances en las acciones de búsqueda de los estudiantes, y prueba de ello, señalaron, es que se examinan las imágenes obtenidas en una extensión de 60 kilómetros cuadrados de un área sugerida por la representación de las víctimas, para enseguida proceder a revisar directamente los lugares considerados, por sus características, como de ubicación probable de fosas clandestinas.

"En todo momento se ha obrado con objetividad en este caso, cuya investigación constituye la más amplia realizada en época alguna por la Procuraduría General de la República. Los más de 500 tomos del expediente así lo confirman", indicó.

De las 120 personas detenidas, la PGR informó que 71 están acusadas del secuestro de los 43 jóvenes normalistas, pero no han sido sentencias por el juez.

"Si bien no se cuenta aún con sentencias, ello se debe principalmente a dos razones sustantivas: los procesados han estado agotando toda clase de recursos legales en contra de las decisiones judiciales que se van emitiendo y no es legalmente posible cerrar la instrucción de esos procesos mientras continúen ofreciendo pruebas. La PGR, no obstante, continúa desplegando sus mayores esfuerzos para que los procesos judiciales avancen de la manera más expedita posible".

Agregó que de las líneas de investigación planteadas por los familiares de las víctimas directas y sus representantes se han venido dilucidando aspectos centrales de los hechos, siguiendo un cronograma de 11 puntos entregado en su momento a la CIDH y notificado a la representación de las víctimas. De ellos se han cumplido siete, entre ellas la situación de los policías municipales, el denominado quinto autobús y los celulares de las víctimas.