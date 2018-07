A México le vendrá bien el apoyo de la ONU, asevera De la Fuente

A México le vendrá muy bien el apoyo de la ONU en el tema de derechos humanos, sobre todo en materia de migrantes, niños y mujeres, afirmó Juan Ramón de la Fuente, quien fue propuesto como próximo embajador de México ante Naciones Unidas.

En conferencia de prensa, luego de ser propuesto por el ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, indicó que le alienta el saber que las relaciones multilaterales de México con diversas organizaciones internacionales serán la prioridad en la próxima administración federal.

"La invitación me compromete a seguir sirviéndole a México", dijo De la Fuente, quien explicó que en caso de ser ratificado por el Senado de la República como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), requerirá del apoyo decidido de la Cancillería.

Sobre está invitación abundó: "me distingue y me compromete a tratar de seguirle sirviendo a México como he procurado hacerlo en los diversos cargos que he tenido".

El exrector de la máxima casa de estudios del país adelantó que buscará trabajar junto con las oficinas y programas de la ONU para atender las prioridades planteadas por el próximo gobierno mexicano.

Sin embargo indicó que abundará en los detalles de su labor una vez que su nombramiento sea ratificado por el Senado de la República.