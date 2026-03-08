8M: Apúrate con el mejor cartel para marchas en el Día de la Mujer con consignas cortas y efectivas

Cada 8 de marzo se conmemora en México y en distintos países el Día Internacional de la Mujer, una fecha que busca visibilizar y denunciar las injusticias que aún enfrentan millones de mujeres. La jornada se ha convertido en un espacio para exigir el fin de la violencia de género, señalar las desigualdades persistentes y reclamar condiciones de vida más justas e igualitarias.

En este contexto, miles de mujeres participan en marchas y movilizaciones donde los carteles y consignas se vuelven una forma de expresar demandas, denunciar abusos y recordar a quienes han sido víctimas de la violencia.

Si este año planeas acudir a alguna manifestación del 8M, estas frases breves pueden servir como inspiración para plasmar mensajes de protesta en pancartas y carteles:

"No estamos todas, faltan las asesinadas."

"Vivas se las llevaron, vivas las queremos."

"Por las que no tienen voz, hoy gritamos nosotras."

"Justicia para una, justicia para todas."

"Mi miedo se volvió fuerza, mi silencio se volvió grito."

"Estado opresor, ¡justicia por favor!"

"La policía no me cuida, me cuidan mis amigas."

"No es un caso aislado, es un sistema patriarcal."

"Disculpen las molestias, nos están matando."

"Cero tolerancia a la violencia institucional."

"Ni una menos, ni una más."

"Mi cuerpo no es territorio de conquista."

"Quiero caminar libre, no valiente."

"El silencio es cómplice, la denuncia es resistencia."

"Justicia real para una vida sin miedo."

Consignas del 8M

Además de los mensajes escritos en pancartas, durante las marchas los contingentes suelen corear consignas que se han convertido en símbolos de la lucha feminista. Estas frases, repetidas en las principales avenidas de las ciudades, reflejan la exigencia colectiva de justicia y el reclamo por una vida libre de violencia.

Entre las más escuchadas se encuentran:

"¡Alerta, alerta, alerta que camina, la lucha feminista por América Latina!"

"¡Ni del Estado, ni de la Iglesia, ni del marido, ni del patrón. Mi cuerpo es mío y solo mía la decisión!"

"¡Ni una menos, vivas nos queremos!"

"¡Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente!"

"¡Abajo el patriarcado que va a caer, arriba el feminismo que va a vencer!"

"¡No estamos todas, faltan las asesinadas!"

"¡Tiemplen los machistas que América Latina será toda feminista!"

"¡Tranquila hermana, aquí está tu manada!"

"¡Somos el grito de las que ya no tienen voz!"

"¡Que lo vengan a ver, que lo vengan a ver, este es el feminismo que lucha para no perder!"

EE