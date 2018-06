“Trump a la jaula, niños a la escuela”, claman mexicanos ante embajada de EU

Unas 500 personas, entre las que había muchas familias con hijos, protestaron hoy ante la embajada estadounidense en Ciudad de México por la política de separación de familias migrantes aplicada por Washington y clamaron: "Trump a la jaula, los niños a la escuela".

El mandatario estadounidense, Donald Trump, puso fin mediante un decreto a la separación de niños inmigrantes de sus padres en la frontera con México, que generó indignación mundial tras difundirse imágenes de menores encerrados en jaulas.

De todos modos, centenares de personas indignadas se concentraron ante la embajada estadounidense, cortando el tránsito en el céntrico Paseo de la Reforma de la capital mexicana, para protestar contra la "inhumana" política migratoria de Trump.

"Trump a la jaula, los niños a la escuela", "Los niños en las aulas, jamás en las jaulas", "El pueblo mexicano no es inhumano" y "Si nos lo quitan a una, nos lo quitan a todas", fueron algunos de los cánticos que corearon los manifestantes, incluyendo muchas madres con sus hijos.

Paola Villanueva acudió a la protesta con su hijo de un año y medio tras pasar unos días llorando por los sucesos de la frontera, que le producen "una rabia tremenda".

"Soy madre, soy mujer y sobre todo soy un ser humano; no podemos no hacer nada al respecto, no podemos perder tanta humanidad", aseveró.