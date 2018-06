Seguridad en serio y no autodefensas que se corrompen: Meade Kuribreña

El candidato presidencial de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, ofreció que de ganar las elecciones del 1 de julio habría seguridad en serio, "no a medias, no queremos policías comunitarios que abusan, no queremos autodefensas que se corrompen".

Arropado por ganaderos de todo el país y campesinos que le ofrecieron su respaldo, Meade Kuribreña sostuvo que en materia de seguridad se requiere una presencia del Estado que confirme "que nuestro ganado, nuestros bienes, semillas, patrimonio y nuestra vida va a estar protegida, y ese, hoy, es mi compromiso con ustedes".

En la Plaza de Toros Monumental Vicente Segura, en Pachuca, Hidalgo, advirtió que lo que importa en las elecciones no es el que sale primero, ni el más rápido, sino "quién llegue en primer lugar a la meta. Y no tengan duda, ese primero de julio el primer lugar seré yo mero".

Frente al grito de "¡Meade Presidente! ¡Meade Presidente!", el abanderado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza, confió en que con este apoyo, con el tesón de los ganaderos y los productores del campo, ganará la elección del 1 de julio.

Acompañado por el gobernador de la entidad, Omar Fayad, el aspirante presidencial dijo que seguridad también implica certeza en el apoyo social al campo, lo que implica que las clínicas, la atención y las soluciones de vivienda vayan también al campo.

Señaló que su propuesta al respecto es la de "una seguridad con visión integral, es un trabajo para que tengamos certeza del agua, de la semilla, del forraje y, sobre todo, que ese apoyo llegue, llegue bien y llegue en tiempo".

Reiteró que ganaderos y productores del campo saben que si el apoyo llega tarde de poco sirve, "y eso también lo sabemos los políticos, y hoy es el momento de pedirles su apoyo y que ese apoyo llegue a tiempo y sea eficaz".

En tanto, Oswaldo Cházaro Montalvo, líder de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, que aglutina a 800 mil productores, sostuvo que en el campo saben que las carreras no se ganan en el "partidero, se ganan en el mecate, el caballo con tropel firme y con clase, cosa que a usted le sobra, es el ganador".

Sostuvo que Meade Kuribreña tiene el respaldo de los ganaderos de México para que gane en la elección del 1 de julio próximo.