Hagamos rinde primer informe legislativo en el Congreso de Jalisco

El Grupo Parlamentario de Hagamos presentó su Primer Informe de Actividades Legislativas en el Congreso del Estado de Jalisco. La diputada Valeria Ávila Gutiérrez, el diputado Enrique Velázquez González y el presidente del grupo, Tonatiuh Bravo Padilla, destacaron el compromiso de la bancada con la rendición de cuentas, la construcción de acuerdos y la defensa de las causas sociales en Jalisco durante el primer año de la LXIV Legislatura.

Durante su mensaje de bienvenida, la diputada Ávila Gutiérrez enfatizó que el grupo llegó al Congreso como parte de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, que incluye a Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista, Hagamos y Futuro.

La legisladora resaltó que su labor se ha cimentado en el diálogo, la pluralidad y la dedicación a priorizar las necesidades ciudadanas, afirmando: "Nuestro deber parlamentario es con la gente; el Congreso debe actuar con independencia y responsabilidad frente a los poderes públicos".

Por su parte, el diputado Enrique Velázquez González detalló los principales ejes legislativos del grupo. Entre las iniciativas destacadas se encuentran aquellas dirigidas a garantizar el derecho a una vida y muerte dignas, la creación de la Ley Hospice para cuidados paliativos y la promoción de la donación universal de órganos.

FACEBOOK / Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco

El diputado Velázquez también adelantó próximas reformas en el ámbito de la eutanasia y una reforma integral al Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL), diseñada para salvaguardar las pensiones de los trabajadores estatales. Él manifestó: "Seguiremos legislando por la dignidad, los derechos y las libertades, incluso cuando eso implique ir contracorriente".

Congreso al Momento: Diputados dan cuenta de actividades Legislativas del primer año. pic.twitter.com/rUVT5P4VK7— Congreso de Jalisco (@LegislativoJal) November 12, 2025

Críticas y llamado a la independencia legislativa

El presidente del Grupo Parlamentario, Tonatiuh Bravo Padilla, concluyó el evento con un balance crítico del primer año de la LXIV Legislatura. En su discurso, hizo un llamado a fortalecer la independencia del Poder Legislativo.

Bravo Padilla cuestionó la eficacia gubernamental, señalando la falta de resultados concretos en áreas cruciales como seguridad pública, acceso al agua y movilidad. También expresó preocupación por los retrasos en la conformación de la fiscalía especializada en tortura y en la implementación de una reforma al Poder Judicia l. "Jalisco necesita un Congreso soberano e independiente que actúe con visión de Estado, que fiscalice, exija resultados y asuma con firmeza su papel como contrapeso" , enfatizó.

FACEBOOK / Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco

El grupo parlamentario reafirmó su compromiso con la construcción de acuerdos entre las diversas fuerzas políticas para abordar los principales desafíos que enfrenta Jalisco, buscando soluciones que beneficien a la ciudadanía. Además, refrendó su compromiso con la Presidenta Claudia Sheinbaum. "Por un Congreso soberano e independiente. ¡Que viva Jalisco y que viva México!", concluyó el coordinador Tonatiuh Bravo Padilla.

