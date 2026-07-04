Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 4 de julio informa que estará con lluvia de gran intensidad con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Sábado 11 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

