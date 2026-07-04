Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 4 de julio informa que estará con lluvia de gran intensidad con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Sábado 11 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México