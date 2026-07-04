Sábado, 04 de Julio 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 4 de julio informa que estará con lluvia de gran intensidad con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 41%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Sábado 11 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey
Clima en Tonalá
Clima en Guadalajara
Clima en Cancún
Clima en Tapalpa
Clima en Mazamitla
Clima en El Salto
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Chapala
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tlaquepaque
Clima en Ciudad de México

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones