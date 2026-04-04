Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 4 de abril prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 15%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Domingo 5 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Lunes 6 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

