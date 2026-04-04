Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 4 de abril prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 15%.Domingo 5 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Lunes 6 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Guadalajara