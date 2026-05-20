Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 20 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 24%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 38% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Lunes 25 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Miércoles 27 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

