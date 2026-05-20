Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 20 de mayo determina que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 24%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 38% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Lunes 25 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Miércoles 27 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta