Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 24 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este martes 24 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 22%.Miércoles 25 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13Viernes 27 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Martes 31 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta