Martes, 24 de Marzo 2026

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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 24 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 24 de marzo de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 24 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este martes 24 de marzo prevé que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 22%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 25 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13

Viernes 27 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13

Sábado 28 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Martes 31 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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