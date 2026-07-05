Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 5 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 54%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16Sábado 11 de julio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14Domingo 12 de julio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos