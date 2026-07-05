Domingo, 05 de Julio 2026

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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 5 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 54%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

Sábado 11 de julio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 12 de julio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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