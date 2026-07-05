Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 5 de julio anticipa que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 54%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

Sábado 11 de julio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 12 de julio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tepatitlán de Morelos

