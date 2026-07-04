Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

El clima en Tonalá para este sábado 4 de julio informa que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 40%.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Lunes 6 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Martes 7 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Sábado 11 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey