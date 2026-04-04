Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 4 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este sábado 4 de abril determina que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 15%.Domingo 5 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Lunes 6 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Martes 7 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Miércoles 8 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Sábado 11 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa