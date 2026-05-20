Miércoles, 20 de Mayo 2026

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Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

Por: Redacción web .

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este miércoles 20 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se informó, el clima presenta un 79% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 26%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Lunes 25 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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