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Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlaquepaque

Por: Redacción web .

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

El clima en Tlaquepaque para este sábado 4 de julio prevé que estará con lluvia de gran intensidad con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 40%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Sábado 11 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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