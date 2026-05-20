Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

El clima en Tlaquepaque para este miércoles 20 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se informó, el clima presenta un 57% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 25%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 19 grados.Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 18Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Lunes 25 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 19Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 20Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos