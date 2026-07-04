Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 4 de julio prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 44%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16Sábado 11 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Zapopan