Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este sábado 4 de julio prevé que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 44%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 14

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Sábado 11 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

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