Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 20 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se establece, el clima presenta un 45% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 30%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Lunes 25 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla