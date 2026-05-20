Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 20 de mayo prevé que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se establece, el clima presenta un 45% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 30%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 18 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Sábado 23 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Lunes 25 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19

Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

