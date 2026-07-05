Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 5 de julio informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 65%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 12 de julio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Tapalpa

