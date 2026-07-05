Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 5 de julio de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 5 de julio informa que estará con lluvia moderada con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 65%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 16Jueves 9 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Domingo 12 de julio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Tapalpa