Sábado, 04 de Julio 2026

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Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

Por: Redacción web .

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 4 de julio determina que estará con lluvia de gran intensidad con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 43%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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