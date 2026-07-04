Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 4 de julio determina que estará con lluvia de gran intensidad con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En relación a la humedad, la misma rondará el 43%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

