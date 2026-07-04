Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 4 de julio determina que estará con lluvia de gran intensidad con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 43%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Domingo 5 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Lunes 6 de julio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 15Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15Sábado 11 de julio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún