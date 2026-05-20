Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el miércoles 20 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este miércoles 20 de mayo determina que estará con lluvia moderada con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 17 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 32%.Jueves 21 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Viernes 22 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Sábado 23 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Domingo 24 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Lunes 25 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Martes 26 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Miércoles 27 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Guadalajara